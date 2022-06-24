Легенда «Формулы-1» призвал Хэмилтона завершить карьеру

Жаль, что он не ушел в отставку на вершине карьеры, но я не думаю, что это произойдет сейчас. Но, тем не менее, разумнее остановиться, чем испытывать всю боль от невозможности делать то, что ты делал раньше. Я бы хотел, чтобы он ушел в отставку сейчас, — сказал Стюарт в подкасте Convex Conversation. Хэмилтон занимает шестое место в личном зачете пилотов нынешнего сезона.