Легенда «Формулы-1» призвал Хэмилтона завершить карьеру

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Джеки Стюарт высказался о пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне. Легенда «королевских гонок» призвал британца уйти в отставку, пока он все еще близок к своему пику.
— Сейчас ему немного трудно, потому что у него появился новый товарищ по команде, который был быстрее его в квалификации в этом году, с которым ему будет трудно справиться. Я думаю, Хэмилтону пора уйти в отставку.
Жаль, что он не ушел в отставку на вершине карьеры, но я не думаю, что это произойдет сейчас. Но, тем не менее, разумнее остановиться, чем испытывать всю боль от невозможности делать то, что ты делал раньше. Я бы хотел, чтобы он ушел в отставку сейчас, — сказал Стюарт в подкасте Convex Conversation. Хэмилтон занимает шестое место в личном зачете пилотов нынешнего сезона.