Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
55 минут назад

Легенда «Формулы-1» призвал Хэмилтона завершить карьеру

Матч ТВиещё 1

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Джеки Стюарт высказался о пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне. Легенда «королевских гонок» призвал британца уйти в отставку, пока он все еще близок к своему пику.

Легенда «Формулы-1» призвал Хэмилтона завершить карьеру
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Сейчас ему немного трудно, потому что у него появился новый товарищ по команде, который был быстрее его в квалификации в этом году, с которым ему будет трудно справиться. Я думаю, Хэмилтону пора уйти в отставку.

Жаль, что он не ушел в отставку на вершине карьеры, но я не думаю, что это произойдет сейчас. Но, тем не менее, разумнее остановиться, чем испытывать всю боль от невозможности делать то, что ты делал раньше. Я бы хотел, чтобы он ушел в отставку сейчас, — сказал Стюарт в подкасте Convex Conversation. Хэмилтон занимает шестое место в личном зачете пилотов нынешнего сезона.

Автоспорт,Джеки Стюарт,Льюис Хэмилтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители