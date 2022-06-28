Пауло Коэльо извинился перед Хэмилтоном за расистское высказывание Пике

«Уважаемый Льюис Хэмилтон. Пике в настоящее время является водителем худшего президента в нашей истории. Его высказывания показывают отчаянное желание вернуться в центр внимания. Я хочу извиниться от лица всех бразильцев, которые уважают и любят вас», – написал Коэльо в социальных сетях.