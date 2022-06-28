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1 час назад

Писатель Пауло Коэльо извинился перед Хэмилтоном за расистское высказывание Пике

Чемпионат.comиещё 1

Знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо прокомментировал расистский скандал с участием семикратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Мерседеса», британца Льюиса Хэмилтона.

Пауло Коэльо извинился перед Хэмилтоном за расистское высказывание Пике
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Напомним, в интервью от ноября прошлого года трёхкратный победитель Формулы-1 Нельсон Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением.

«Уважаемый Льюис Хэмилтон. Пике в настоящее время является водителем худшего президента в нашей истории. Его высказывания показывают отчаянное желание вернуться в центр внимания. Я хочу извиниться от лица всех бразильцев, которые уважают и любят вас», – написал Коэльо в социальных сетях.

Ранее на скандал с участием Хэмилтона отреагировал его напарник по команде и соотечественник Джордж Расселл.

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