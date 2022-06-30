Экс-глава Формулы-1 встал на защиту Чемпиона мира, обвиняемого в расизме

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун оправдал Нельсона Пике.
Трехкратный чемпион мира допустил расистский термин в адрес Льюиса Хэмилтона, разбирая столкновение пилота «Мерседеса» с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» на Гран-при Великобритании-2021.
«Я ужасно давно знаю Нельсона, виделся с ним пару недель назад. Нельсон не скажет такое в плохом смысле.
Наверное, многие вещи, которые он говорит, могут быть слегка оскорбительными. Но для него здесь нет ничего страшного. Это просто часть беседы. Нельсон никогда бы не стал говорить что-то плохое, это точно.
Зная Нельсона, могу предположить, что произошло: его дочь [Келли Пике] встречается с Максом Ферстаппеном – вероятно, он (Нельсон) вскипел, когда увидел инцидент, и это чувство сохранилось. Что ж, пожалуй, это неподходящая реакция, но ничего ужасного не происходит, когда говоришь такие слова в Бразилии», – заявил Берни в программе Good Morning Britain.
Британец также высказался об ответе Хэмилтона и извинениях Пике:
«Люди говорят всякое. У кого-то лишний вес или, как у меня, небольшой рост – вполне уверен, что многие вставляют реплики по этому поводу. Если бы я услышал подобное, то справился бы с этим сам без особых проблем.
Меня удивило, что Льюис просто не проигнорировал. Более того, он ответил, и Нельсон извинился. Полагаю, все должны быть довольны».