Экс-глава Формулы-1 встал на защиту Чемпиона мира, обвиняемого в расизме

«Я ужасно давно знаю Нельсона, виделся с ним пару недель назад. Нельсон не скажет такое в плохом смысле.



Наверное, многие вещи, которые он говорит, могут быть слегка оскорбительными. Но для него здесь нет ничего страшного. Это просто часть беседы. Нельсон никогда бы не стал говорить что-то плохое, это точно.



Зная Нельсона, могу предположить, что произошло: его дочь [Келли Пике] встречается с Максом Ферстаппеном – вероятно, он (Нельсон) вскипел, когда увидел инцидент, и это чувство сохранилось. Что ж, пожалуй, это неподходящая реакция, но ничего ужасного не происходит, когда говоришь такие слова в Бразилии», – заявил Берни в программе Good Morning Britain.