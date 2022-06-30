«За Путина по-прежнему словил бы пулю» - Берни Экклстоун

«Я бы по-прежнему принял пулю за него. Лучше бы обойтись без ранений, но я бы словил пулю, потому что он первоклассный человек и поступает так, как считает верным. Он делает это ради России. К сожалению, все люди бизнеса, я уж точно, допускаем ошибки время от времени. Когда это происходит, ты делаешь все возможное, чтобы ее исправить.