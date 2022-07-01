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1 час назад

«Росберг выиграл чемпионат, так как neguinho слишком часто давал в задницу и выступал плохо». Новый фрагмент с оскорблениями Нельсона Пике в адрес Хэмилтона

Sports.ru

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике допустил расистские и гомофобные высказывания в адрес Льюиса Хэмилтона.

Вслед за Хэмильтоном Нельсон Пике облил грязью и семью Росберг
Фото: Sports.ruSports.ru

Бразильская пресса поделилась еще одним фрагментом двухчасового интервью, который Пике дал в ноябре 2021 года. Интервью стало скандальным в последние дни после того, как выяснилось, что Нельсон употреблял термин «neguinho» в адрес Льюиса – данное слово считается в Бразилии расистским, если применяется вне дружеского контекста.

В новом фрагменте Пике удалось оскорбить не только Хэмилтона, но и семью Росбергов. Бразилец соперничал с Кеке Росбергом – чемпионом мира 1982 года, Льюис выступал за «Мерседес» вместе с его сыном Нико, который выиграл титул в 2016-м.

«Каким гонщиком был Кеке? Он был дерьмом. Нулевая ценность.

Как и его сын. Он (Нико) выиграл чемпионат, [так как] neguinho слишком часто давал в задницу и выступал плохо», – заявил Пике.

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