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1 час назад

Льюис Хэмилтон: «Поддержка Путина вне моего понимания. Не мог поверить, когда услышал слова Экклстоуна»

Sports.ru

Льюис Хэмилтон прокомментировал поддержку Владимира Путина со стороны Берни Экклстоуна.

Льюис Хэмилтон предлагает "отменить" экс-босса Формулы-1 из-за поддержки Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший руководитель «Формулы-1» сообщил, что по-прежнему готов «словить пулю» за своего товарища, а также назвал Путина «разумным человеком». Серия заявила о несогласии с мнением экс-босса.

Семикратный чемпион мира ответил на высказывания Берни.

«Нам подобное больше не нужно. Слушать людей, которые поддерживают такого человека (Путина) – это вне моего понимания.

Я не мог поверить в то, что услышал. Такие взгляды отправляют на десятилетия назад, и нам еще предстоит увидеть всю тяжесть и боль. Не давайте слова людям, которые не могут привнести ничего позитивного», – сказал пилот «Мерседеса».

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,Владимир Путин,
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