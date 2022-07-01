Льюис Хэмилтон предлагает "отменить" экс-босса Формулы-1 из-за поддержки Путина

Льюис Хэмилтон прокомментировал поддержку Владимира Путина со стороны Берни Экклстоуна.
Бывший руководитель «Формулы-1» сообщил, что по-прежнему готов «словить пулю» за своего товарища, а также назвал Путина «разумным человеком». Серия заявила о несогласии с мнением экс-босса.
Семикратный чемпион мира ответил на высказывания Берни.
«Нам подобное больше не нужно. Слушать людей, которые поддерживают такого человека (Путина) – это вне моего понимания.
Я не мог поверить в то, что услышал. Такие взгляды отправляют на десятилетия назад, и нам еще предстоит увидеть всю тяжесть и боль. Не давайте слова людям, которые не могут привнести ничего позитивного», – сказал пилот «Мерседеса».