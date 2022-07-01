Льюис Хэмилтон предлагает "отменить" экс-босса Формулы-1 из-за поддержки Путина

Я не мог поверить в то, что услышал. Такие взгляды отправляют на десятилетия назад, и нам еще предстоит увидеть всю тяжесть и боль. Не давайте слова людям, которые не могут привнести ничего позитивного», – сказал пилот «Мерседеса».