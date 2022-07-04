Фернандо Алонсо поставил рекорд "Формулы-1"

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо стал рекордсменом по гоночной дистанции в Формуле-1. Испанец за карьеру проехал 92 643 километра и, таким образом, опередил предыдущего обладателя рекорда Кими Райкконена.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Формула-1 в своей инфографике отметила, что это четверть расстояния от Земли до Луны или совокупный рост 54,2 миллиона Алонсо.

В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо набрал 28 очков в десяти этапах Гран-при и располагается на десятой строчке в общем зачёте пилотов. На прошедшем Гран-при Великобритании двукратный чемпион мира пришёл на финиш пятым.