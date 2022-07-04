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1 час назад

Алонсо побил рекорд Райкконена по гоночной дистанции в Формуле-1

Чемпионат.comиещё 1

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо стал рекордсменом по гоночной дистанции в Формуле-1. Испанец за карьеру проехал 92 643 километра и, таким образом, опередил предыдущего обладателя рекорда Кими Райкконена.

Фернандо Алонсо поставил рекорд "Формулы-1"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Формула-1 в своей инфографике отметила, что это четверть расстояния от Земли до Луны или совокупный рост 54,2 миллиона Алонсо.

В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо набрал 28 очков в десяти этапах Гран-при и располагается на десятой строчке в общем зачёте пилотов. На прошедшем Гран-при Великобритании двукратный чемпион мира пришёл на финиш пятым.

В этом сезоне Алонсо превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по интервалу между первой и последней гонкой и побьёт достижение Кими по количеству проведённых Гран-при. Если испанский гонщик подпишет контракт на 2023 год, то станет абсолютным рекордсменом по числу сезонов в Формуле-1.

Автоспорт,Михаэль Шумахер,Фернандо Алонсо,
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