«Я не расист» — экс-глава «Формулы-1»

— Полная чушь. Если он имеет в виду меня… я ничего не сделал. Он должен хотя бы немного подумать, мы с его отцом некоторое время назад говорили о том, чтобы заняться бизнесом. Я не расист. На самом деле все наоборот, и говорить такие вещи совершенно безумно, — сказал Экклстоун в интервью телеведущему Пирсу Моргану.