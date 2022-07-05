«Я не расист» — экс-глава «Формулы-1»

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун прокомментировал высказывание пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который недавно призвал заставить замолчать некоторых медийных личностей «Формулы-1», подразумевая, видимо, в том числе и экс-главу «королевских гонок», который ранее неоднократно критически высказывался в адрес британского пилота.
— Полная чушь. Если он имеет в виду меня… я ничего не сделал. Он должен хотя бы немного подумать, мы с его отцом некоторое время назад говорили о том, чтобы заняться бизнесом. Я не расист. На самом деле все наоборот, и говорить такие вещи совершенно безумно, — сказал Экклстоун в интервью телеведущему Пирсу Моргану.
Ранее Экклстоун выразил мнение, что Хэмилтону следует завершить карьеру.