Нельсону Пике грозит три года тюрьмы за оскорбление Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы 1 Нельсон Пике может быть привлечён к уголовной ответственности за его оскорбительные высказывания в адрес Льюиса Хэмилтона.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Публичные высказывание трёхкратного чемпиона мира о британце наделали много шума накануне этапа в Сильверстоуне. Пике даже запретили появляться в паддоке чемпионата мира, но этим его ответственность может не ограничиться.

По информации бразильской спортивной газеты Lance!, три члена парламента Бразилии призывают местных прокуроров рассмотреть возможность уголовного преследования бывшего гонщика Williams. Адвокат Ренан Гандольфи заявил, что теоретически возможен штраф или даже тюремное заключение сроком до трёх лет.