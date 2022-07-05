Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

Нельсона Пике могут привлечь к уголовной ответственности

autosport.com.ru

Бывший гонщик Формулы 1 Нельсон Пике может быть привлечён к уголовной ответственности за его оскорбительные высказывания в адрес Льюиса Хэмилтона.

Нельсону Пике грозит три года тюрьмы за оскорбление Хэмилтона
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Публичные высказывание трёхкратного чемпиона мира о британце наделали много шума накануне этапа в Сильверстоуне. Пике даже запретили появляться в паддоке чемпионата мира, но этим его ответственность может не ограничиться.

По информации бразильской спортивной газеты Lance!, три члена парламента Бразилии призывают местных прокуроров рассмотреть возможность уголовного преследования бывшего гонщика Williams. Адвокат Ренан Гандольфи заявил, что теоретически возможен штраф или даже тюремное заключение сроком до трёх лет.

«Явное уничижительное отношение к чернокожим, которое позволяет себе господин Нельсон Пике, препятствует достижению равенства», – заявила политик-социалист Талирия Петроне.

Автоспорт,Нельсон Пике,Льюис Хэмилтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители