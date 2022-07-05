Жак Вильнев раскритиковал Леклера

«Мне понравилось, насколько быстрым оказался Леклер с поврежденным передним крылом. Возможно, «Феррари» стоит пересмотреть дизайн, ведь казалось, что с машиной все в порядке. Но решение о продолжении заезда на «харде» после выезда машины безопасности было лишено логики – команда отдала дубль. Я постоянно вижу такие ошибки от «Феррари». Наверное, они надеялись, что Сайнс сдержит Хэмилтона, или боялись, что Хэмилтон не заедет в боксы в случае пит-стопа Леклера. Понимаю злость Леклера после гонки. Это еще один пример консервативной стратегии.



Но ему нужно поработать над своим взаимодействием с командой. Конечно, Сайнс был медленнее, но дубль, безусловно, стоял на кону. «Феррари» упустила гонку Леклера, и в такой реакции был смысл, но в предыдущем моменте ситуация была другой. Леклер общался так, словно его назначили первым номером. А это не так, в том числе и по контракту.



Слишком рано для подобного: у Сайнса еще есть шанс, он может вернуться. Пока два гонщика претендуют на титул, поспешное решение может повредить команде. Эдди Ирвайн потерял много очков по отношению к Михаэлю Шумахеру в 1999 году и в итоге проиграл титул.



Думаю, «Феррари» не слишком довольна тоном радиопереговоров. Леклер попросил принять решение и получил его – Сайнсу сказали ускориться. На этом переговоры должны были закончиться, продолжать болтовню нет смысла. Все попадает в эфир, и это тоже не очень хорошо для «Феррари». Сделай это за закрытыми дверями после Гран-при.



Как бы то ни было, «Ф-1» стала главным победителем гонки, борьба в чемпионате обострилась. Кто знает – может, победа что-то пробудит в Сайнсе. Начнет ли он забирать поулы или чаще выигрывать гонки? Очень интересно, как на нем скажется давление борьбы за титул. Сайнс – умный и здравомыслящий парень. Некоторые ломаются под давлением или поднимают ногу с педали газа, другие же становятся непобедимыми, как случилось с Ферстаппеном. Ясно только одно – Карлос Сайнс перестал быть просто сыном Карлоса Сайнса[-старшего]. Теперь он Карлос Сайнс», – написал Вильнев в своем блоге.