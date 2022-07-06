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1 час назад

Часть сотрудников «Феррари» отказывалась участвовать в церемонии награждения после Гран-при Великобритании (Альберто Антонини)

Sports.ru

Бывший пресс-атташе «Феррари» Альберто Антонини рассказал о возможном расколе в итальянской команде.

Раскол в "Феррари"? Часть сотрудников не пришла на награждение Сайнса
Фото: Sports.ruSports.ru

По словам Антонини, который ссылается на информацию, полученную из своих источников в команде, часть сотрудников «Феррари» изначально отказалась принимать участие в традиционной церемонии награждения.

Обычно, когда пилотов приглашают на подиум, все сотрудники команды собираются внизу под трибуной.

«Если это действительно правда, то я боюсь, что это не очень хороший знак. Здоровое соперничество в боксах – это всегда неплохо, каждый механик и инженер в первую очередь более именно за «своего» пилота. Однако победы всегда должны быть в общих интересах всей команды», – написал Антонини.

Автоспорт,Ferrari,
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