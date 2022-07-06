Раскол в "Феррари"? Часть сотрудников не пришла на награждение Сайнса

«Если это действительно правда, то я боюсь, что это не очень хороший знак. Здоровое соперничество в боксах – это всегда неплохо, каждый механик и инженер в первую очередь более именно за «своего» пилота. Однако победы всегда должны быть в общих интересах всей команды», – написал Антонини.