Раскол в "Феррари"? Часть сотрудников не пришла на награждение Сайнса

Бывший пресс-атташе «Феррари» Альберто Антонини рассказал о возможном расколе в итальянской команде.
По словам Антонини, который ссылается на информацию, полученную из своих источников в команде, часть сотрудников «Феррари» изначально отказалась принимать участие в традиционной церемонии награждения.
Обычно, когда пилотов приглашают на подиум, все сотрудники команды собираются внизу под трибуной.
«Если это действительно правда, то я боюсь, что это не очень хороший знак. Здоровое соперничество в боксах – это всегда неплохо, каждый механик и инженер в первую очередь более именно за «своего» пилота. Однако победы всегда должны быть в общих интересах всей команды», – написал Антонини.