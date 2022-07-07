«Ред Булл» и «Порше» отложили объявление о сотрудничестве

Компания «Порше» и команда Формулы-1 «Ред Булл» не планируют объявлять о сотрудничестве в эти выходные на этапе чемпионата мира в Австрии, сообщает журналист Альберт Фабрега в своих социальных сетях.
«В эти выходные не будет объявления о „Порше“. Ожидается, что может быть отсрочка с официальным анонсом до выхода „Порше“ на фондовые биржи (конец 2022 года). При этом на этап приедет высшее руководство „Хонды“, однако встречи с „Ред Булл“ будут касаться визита на трассу „Сузука“. У „Хонды“ нет планов оставаться в Формуле-1 после 2025 года», — написал Фабрега.
Напомним, ранее в прессе появились слухи о возможном возвращении «Хонды» в 2026 году, в том числе и в качестве заводской команды. Источники сообщали, что японцы рассматривают возможность покупки «Альфа Таури».