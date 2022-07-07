«Ред Булл» и «Порше» отложили объявление о сотрудничестве

«В эти выходные не будет объявления о „Порше“. Ожидается, что может быть отсрочка с официальным анонсом до выхода „Порше“ на фондовые биржи (конец 2022 года). При этом на этап приедет высшее руководство „Хонды“, однако встречи с „Ред Булл“ будут касаться визита на трассу „Сузука“. У „Хонды“ нет планов оставаться в Формуле-1 после 2025 года», — написал Фабрега.