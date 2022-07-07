Мазепин объяснил последнее место на первом этапе «Шелкового пути»

«Атмосфера реально крутая. У людей есть возможность очень близко подойти, летают вертолёты, отличная погода, плавают баржи по Волге, поэтому мне очень понравилось, но, к сожалению, не работали приборы. Штурману трудно пришлось, когда нужно было отбиваться. Но мне кажется, что первый старт, первый финиш ничего не значит. Самое главное, что мы до него доехали», — приводит слова Мазепина официальный сайт «Шёлкового пути».