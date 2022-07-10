«КАМАЗ-мастер» занял первые два места на 4-м этапе «Шёлкового пути»

Завершился четвёртый этап ралли-марафона «Шёлковый путь», который стартовал 6 июля в Астрахани. Лучший результат по его итогам показал экипаж Дмитрия Сотникова — он преодолел дистанцию за 4 часа 25 минут и 21 секунду. Вторым стал экипаж Эдуарда Николаева (+9.25). Оба экипажа представляют «КАМАЗ-мастер». Топ-3 замкнул Сергей Вязович (+17.14) из белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто».