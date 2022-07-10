Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

«КАМАЗ-мастер» занял первые два места на 4-м этапе «Шёлкового пути». Экипаж «МАЗа» — 3-й

Чемпионат.comиещё 8

Завершился четвёртый этап ралли-марафона «Шёлковый путь», который стартовал 6 июля в Астрахани. Лучший результат по его итогам показал экипаж Дмитрия Сотникова — он преодолел дистанцию за 4 часа 25 минут и 21 секунду. Вторым стал экипаж Эдуарда Николаева (+9.25). Оба экипажа представляют «КАМАЗ-мастер». Топ-3 замкнул Сергей Вязович (+17.14) из белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто».

«КАМАЗ-мастер» занял первые два места на 4-м этапе «Шёлкового пути»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Четвёртый этап 1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 4.25,21. 2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +9.25. 3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +17.14.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость трассы составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.

Автоспорт,Сергей Вязович,Эдуард Николаев,Дмитрий Сотников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители