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51 минуту назад

Бывший владелец «Форс Индия» приговорён к тюремному заключению

Чемпионат.com

Верховный суд Индии в понедельник приговорил к четырём месяцам заключения бывшего владельца «Форс Индия» Виджая Маллью, обвиняемого в деле о невозврате банковского кредита, связанного с его несуществующей авиакомпанией Kingfisher Airlines. Коллегия под председательством судьи также наложила на Маллью денежный штраф.

Экс-владельца «Форс Индии» отправили в тюрьму
Фото: Formula1Formula1

В 2020 году суд отклонил ходатайство Малльи о пересмотре вердикта по делу 2017 года, в котором он был признан виновным в передаче своим детям суммы в размере $ 40 млн, что было сделано в обход решения суда.

Маллья проживает в Великобритании с марта 2016 года. Он находится под залогом по ордеру на экстрадицию, выданному Скотланд-Ярдом 18 апреля 2017 года.

Автоспорт,Виджай Маллья,
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