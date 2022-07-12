Экс-владельца «Форс Индии» отправили в тюрьму

Верховный суд Индии в понедельник приговорил к четырём месяцам заключения бывшего владельца «Форс Индия» Виджая Маллью, обвиняемого в деле о невозврате банковского кредита, связанного с его несуществующей авиакомпанией Kingfisher Airlines. Коллегия под председательством судьи также наложила на Маллью денежный штраф.

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В 2020 году суд отклонил ходатайство Малльи о пересмотре вердикта по делу 2017 года, в котором он был признан виновным в передаче своим детям суммы в размере $ 40 млн, что было сделано в обход решения суда.