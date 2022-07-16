Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

«Я всегда хотел быть первым». Никита Мазепин прокомментировал победу в «Шёлковом пути»

Чемпионат.comиещё 4

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин прокомментировал победу, одержанную в престижном ралли-марафоне «Шёлковый путь». «Было ли важно выиграть? Хотелось бы. Я уже говорил перед этой гонкой, что, хоть я к этому и относился как к тому, чтобы получить удовольствие, для меня в принципе абсолютно неважно, чем занимаюсь: играю в шахматы, бегу или выступаю в ралли-рейдах, — я всегда хотел быть первым. Получится ли у меня это или нет, не знаю, но мы всегда пытаемся это сделать.

«Я всегда хотел быть первым». Никита Мазепин прокомментировал победу в «Шёлковом пути»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если посмотреть на то, как прошли первые несколько дней, то нам это не светило. Но это марафон — он очень непредсказуемый, очень длинный, и выиграть хотелось за месяц до гонки, за день, в процессе гонки и, конечно же, сейчас. Я очень рад, что это получилось», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

Автоспорт,Максим Вершинин,Никита Мазепин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители