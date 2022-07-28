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1 час назад

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Феттель объявил об уходе

Елена Прошина

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель заявил об уходе из «Формулы-1». В заявлении на официальном сайте команды Aston Martin говорится, что немец будет выступать до конца текущего сезона.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Феттель объявил об уходе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем обращении 35-летний гонщик отметил, что за 15 лет работы в «Формуле-1» он работал со многими замечательными людьми и слишком многих нужно «упомянуть и поблагодарить». Феттель надеется, что работа, проделанная им в последние два года за время выступлений за Aston Martin, помогла развитию коллектива и он будет побеждать в будущем.

Причина решения Феттеля не уточняется, как и его планы на будущую работу.

Напомним, что Феттель становился чемпионом мира серии «Формула-1» четыре раза — с 2010 по 2013 годы. Кроме того, он был самым молодым обладателем четырех титулов. Также в копилке наград немецкого гонщика три вице-чемпионства и одна бронзовая медаль.

Свою карьеру в 2006 году он начал с выступлений за BMW, успев за 15 лет стать членом команд Toro Rosso, Red Bull и Ferrari.

Автоспорт,Себастьян Феттель,Ferrari,
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