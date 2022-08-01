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2 часа назад

Охранник дал пощечину знаменитому фотографу "Формулы-1" на Гран-при Венгрии

Газета.Ruиещё 1

Известный фотограф Марк Томпсон пострадал на автодроме "Хунгароринг" в Будапеште, где в этот уикенд проходит Гран-при Венгрии. Фотограф приехал, чтобы выполнять свои служебные обязанности. В какой-то момент один из охранников ударил его по лицу, в результате чего Томпсон получил рассечение губы. Что именно послужило причиной конфликтной ситуации, пока неизвестно.

Охранник дал пощечину знаменитому фотографу "Формулы-1" на Гран-при Венгрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дружелюбное лицо венгерской службы безопасности и пощечина по лицу", — написал Томпсон в соцсетях, прикрепив фотографию инцидента.

Стоит отметить, что Томпсон работает фотографом уже несколько десятилетий. В "Формуле-1" он трудится с конца 90-х. Напомним, 30 июля, состоится третья свободная практика Гран-при Венгрии. Ее начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион мира, пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель объявил об уходе из "Формулы-1" по окончании текущего сезона. Феттель трижды становился вице-чемпионом "Формулы-1" и еще один раз был бронзовым призером.

Автоспорт,Марк Томпсон,Себастьян Феттель,
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