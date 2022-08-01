Охранник дал пощечину знаменитому фотографу "Формулы-1" на Гран-при Венгрии

Известный фотограф Марк Томпсон пострадал на автодроме "Хунгароринг" в Будапеште, где в этот уикенд проходит Гран-при Венгрии. Фотограф приехал, чтобы выполнять свои служебные обязанности. В какой-то момент один из охранников ударил его по лицу, в результате чего Томпсон получил рассечение губы. Что именно послужило причиной конфликтной ситуации, пока неизвестно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Дружелюбное лицо венгерской службы безопасности и пощечина по лицу", — написал Томпсон в соцсетях, прикрепив фотографию инцидента.

Стоит отметить, что Томпсон работает фотографом уже несколько десятилетий. В "Формуле-1" он трудится с конца 90-х. Напомним, 30 июля, состоится третья свободная практика Гран-при Венгрии. Ее начало запланировано на 14:00 по московскому времени.