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44 минуты назад

Рассел стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1"

ТАСС

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел в субботу занял первое место в квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.

Рассел выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"
Фото: © EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

Рассел проехал лучший круг за 1 минуту 17,377 секунды. Вторым стал испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший (отставание 0,044 секунды). Тройку лучших замкнул пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер (+0,190). Рассел впервые в карьере завоевал поул-позицию и принес "Мерседесу" первую в сезоне победу в квалификации.

Действующий чемпион мира нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал десятым (+1,446).

Гонка Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье, начало - в 16:00 мск.

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