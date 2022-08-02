Карьера Мика Шумахера в Формуле 1 под угрозой

Дальнейшая карьера Мика Шумахера в Формуле 1 находится под угрозой, сообщает Bild.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

По информации немецкого издания, сын Михаэля Шумахера начал переговоры с Haas о новом контракте. Однако диалог складывается тяжело из-за напряженных отношений между Миком и руководителем команды Гюнтером Штайнером.

Кроме точно, немецкий гонщик рискует лишиться ещё и поддержки Ferrari в переговорах. Сообщается, что руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто разочаровался в Шумахере.