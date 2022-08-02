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1 час назад

Слухи: Карьера Мика Шумахера в Формуле 1 под угрозой

autosport.com.ru

Дальнейшая карьера Мика Шумахера в Формуле 1 находится под угрозой, сообщает Bild.

Карьера Мика Шумахера в Формуле 1 под угрозой
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

По информации немецкого издания, сын Михаэля Шумахера начал переговоры с Haas о новом контракте. Однако диалог складывается тяжело из-за напряженных отношений между Миком и руководителем команды Гюнтером Штайнером.

Кроме точно, немецкий гонщик рискует лишиться ещё и поддержки Ferrari в переговорах. Сообщается, что руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто разочаровался в Шумахере.

Ранее сообщалось, что Мик может перейти в AlphaTauri в 2023 году.

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