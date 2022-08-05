В Mercedes рассказали, о чём жалеют после двойного подиума в Венгрии

«Больше всего мы жалеем, что у нас возникла проблема с DRS в последней попытке на свежих шинах у Льюиса в третьем сегменте, – сказал британец пресс-службе Mercedes. – Если бы оба гонщика были в первом ряду, мы бы могли контролировать гонку. Но, если посмотреть на это с точки зрения стратегии, Льюису было бы очень трудно из-за стартового комплекта шин. Поскольку Ферстаппен стартовал на Soft, у него было два Medium, чтобы закончить гонку, и это означало, что он мог остановиться раньше и воспользоваться более эффективной подрезкой, чем мы. Это главный вопрос с точки зрения стратегии.