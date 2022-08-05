Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
59 минут назад

В Mercedes рассказали, о чём жалеют после двойного подиума в Венгрии

autosport.com.ruиещё 1

Гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин рассказал, о чём «Серебряные стрелы» жалеют после двойного подиума в Венгрии.

В Mercedes рассказали, о чём жалеют после двойного подиума в Венгрии
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Больше всего мы жалеем, что у нас возникла проблема с DRS в последней попытке на свежих шинах у Льюиса в третьем сегменте, – сказал британец пресс-службе Mercedes. – Если бы оба гонщика были в первом ряду, мы бы могли контролировать гонку. Но, если посмотреть на это с точки зрения стратегии, Льюису было бы очень трудно из-за стартового комплекта шин. Поскольку Ферстаппен стартовал на Soft, у него было два Medium, чтобы закончить гонку, и это означало, что он мог остановиться раньше и воспользоваться более эффективной подрезкой, чем мы. Это главный вопрос с точки зрения стратегии.

Мы не думаем, что упустили какие-то возможности, но были и другие инциденты. У Макса был разворот, который стоил ему очень мало. Если бы Льюис был ближе, между ними завязалась бы очень интересная борьба. Если бы было немного больше дождя... Льюис надеялся, что он начнётся немного раньше, потому что его шины были в хорошем состоянии. Но в целом нам нужно сделать машину быстрее и не допускать проблем в квалификации».

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители