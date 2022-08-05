В Mercedes рассказали, о чём жалеют после двойного подиума в Венгрии

Гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин рассказал, о чём «Серебряные стрелы» жалеют после двойного подиума в Венгрии.
«Больше всего мы жалеем, что у нас возникла проблема с DRS в последней попытке на свежих шинах у Льюиса в третьем сегменте, – сказал британец пресс-службе Mercedes. – Если бы оба гонщика были в первом ряду, мы бы могли контролировать гонку. Но, если посмотреть на это с точки зрения стратегии, Льюису было бы очень трудно из-за стартового комплекта шин. Поскольку Ферстаппен стартовал на Soft, у него было два Medium, чтобы закончить гонку, и это означало, что он мог остановиться раньше и воспользоваться более эффективной подрезкой, чем мы. Это главный вопрос с точки зрения стратегии.
Мы не думаем, что упустили какие-то возможности, но были и другие инциденты. У Макса был разворот, который стоил ему очень мало. Если бы Льюис был ближе, между ними завязалась бы очень интересная борьба. Если бы было немного больше дождя... Льюис надеялся, что он начнётся немного раньше, потому что его шины были в хорошем состоянии. Но в целом нам нужно сделать машину быстрее и не допускать проблем в квалификации».