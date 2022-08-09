Себастьян Феттель рассказал о своих страхах

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель оценил, насколько изменится его жизнь после завершения карьеры гонщика.
По окончании сезона-2022 уходит из Больших Призов и пока не знает, чем будет заниматься вне гонок. И эта неопределённость его очень пугает.
«Самый сложный вызов каждый спортсмен встречает, когда решает заняться чем-то другим, – сказал пилот Aston Martin в интервью Motorsport Week. – С этим столкнулся и я. И, честно говоря, я тоже боюсь того, что меня ждёт. Это может быть яма, и я не знаю, насколько она будет глубокой и выберусь ли я из неё.
Но я получаю огромную поддержку от людей, которые и прежде поддерживали меня на этом пути и которые и дальше будут помогать мне и направлять меня. Надеюсь, в будущем я приму правильные решения, чтобы стать лучшей версией себя через 10 лет».