Себастьян Феттель рассказал о своих страхах

«Самый сложный вызов каждый спортсмен встречает, когда решает заняться чем-то другим, – сказал пилот Aston Martin в интервью Motorsport Week. – С этим столкнулся и я. И, честно говоря, я тоже боюсь того, что меня ждёт. Это может быть яма, и я не знаю, насколько она будет глубокой и выберусь ли я из неё.