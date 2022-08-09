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43 минуты назад

Себастьян Феттель: Боюсь того, что ждёт меня после Формулы 1

autosport.com.ruиещё 1

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель оценил, насколько изменится его жизнь после завершения карьеры гонщика.

Себастьян Феттель рассказал о своих страхах
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

По окончании сезона-2022 уходит из Больших Призов и пока не знает, чем будет заниматься вне гонок. И эта неопределённость его очень пугает.

«Самый сложный вызов каждый спортсмен встречает, когда решает заняться чем-то другим, – сказал пилот Aston Martin в интервью Motorsport Week. – С этим столкнулся и я. И, честно говоря, я тоже боюсь того, что меня ждёт. Это может быть яма, и я не знаю, насколько она будет глубокой и выберусь ли я из неё.

Но я получаю огромную поддержку от людей, которые и прежде поддерживали меня на этом пути и которые и дальше будут помогать мне и направлять меня. Надеюсь, в будущем я приму правильные решения, чтобы стать лучшей версией себя через 10 лет».

Автоспорт,Себастьян Феттель,
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