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1 час назад

Ferrari доработает силовую установку к Гран При Бельгии

autosport.com.ru

Команда Ferrari доработает некоторые компоненты своей силовой установки к Гран При Бельгии.

Ferrari озвучила доработки к Гран При Бельгии
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

С 1 марта 2022 года действует запрет на модернизацию ДВС, турбин и тепловых моторов-генераторов. Допускаются лишь операции, направленные на повышение надёжности этих компонентов. А вот кинетический мотор-генератор, батарею и блок управляющей электроники до 1 сентября доработать можно. Какие именно из этих частей силовой установки обновляют в Ferrari, представители команды не уточнили, ограничившись лишь общим описанием.

«Да, мы ожидаем улучшения гибридной системы, – сказал в интервью итальянской прессе глава команды Маттиа Бинотто. – Это облегчит нам жизнь в течение всего периода заморозки силовых установок, но это не будет каким-то поворотным моментом. Что-то похожее делали в Mercedes в 2021 году. Двигатель лучше всегда иметь не только самый мощный, но и самый надёжный».

Автоспорт,Ferrari,
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