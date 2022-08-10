Ferrari озвучила доработки к Гран При Бельгии

Команда Ferrari доработает некоторые компоненты своей силовой установки к Гран При Бельгии.
С 1 марта 2022 года действует запрет на модернизацию ДВС, турбин и тепловых моторов-генераторов. Допускаются лишь операции, направленные на повышение надёжности этих компонентов. А вот кинетический мотор-генератор, батарею и блок управляющей электроники до 1 сентября доработать можно. Какие именно из этих частей силовой установки обновляют в Ferrari, представители команды не уточнили, ограничившись лишь общим описанием.
«Да, мы ожидаем улучшения гибридной системы, – сказал в интервью итальянской прессе глава команды Маттиа Бинотто. – Это облегчит нам жизнь в течение всего периода заморозки силовых установок, но это не будет каким-то поворотным моментом. Что-то похожее делали в Mercedes в 2021 году. Двигатель лучше всегда иметь не только самый мощный, но и самый надёжный».