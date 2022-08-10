Ferrari озвучила доработки к Гран При Бельгии

«Да, мы ожидаем улучшения гибридной системы, – сказал в интервью итальянской прессе глава команды Маттиа Бинотто. – Это облегчит нам жизнь в течение всего периода заморозки силовых установок, но это не будет каким-то поворотным моментом. Что-то похожее делали в Mercedes в 2021 году. Двигатель лучше всегда иметь не только самый мощный, но и самый надёжный».