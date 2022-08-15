Леклер может покинуть «Феррари»

«До июля я бы сказал, что Леклер точно не уйдёт. Но прошло четыре гонки, Шарль выиграл в одной из них… Не знаю, нужно ли Тото Вольфу держать в команде двух одинаково амбициозных и примерно одинаковых по скорости пилотов. Для чего это нужно? До добра такое никогда не доводило. Мы знаем истории с Мэнселлом и Пике в «Уильямсе», Простом и Сенной в «Макларене».