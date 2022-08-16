Болиды Формулы-1 предложили сделать водородными и дизельными

Рекламное агентство Phantasia из Гамбурга предложило смягчить регламент чемпионата Формулы-1, чтобы сделать гонки более зрелищными. Немцы считают, что нужно разрешить любые силовые установки — на бензине, дизеле, электричества или водороде, — но ограничить количество энергии на гоночный уик-энд эквивалентом 200 килограммов бензина. Кроме того, необходимо дать свободу командам в вопросах аэродинамики и допустить к соревнованиям нескольких поставщиков шин.

Фото: motor.ru motor.ru

В истории Формулы-1 можно выделить несколько золотых эпох: это эра переднемоторных автомобилей, которая ассоциируется с именем Хуана Мануэля Фанхио; эра британских Garagistas на болидах с двигателями Cosworth DFV; а также турбоэра, показавшая миру, как выглядят гонки 1500-сильных автомобилей. Переход к экологически чистой мобильности может положить начало четвёртой эпохе, и какой она окажется, представило рекламное агентство Phantasia из Гамбурга.

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У всех золотых эпох Формулы-1 есть один ключевой компонент: технологическая свобода. Погоня за скорость и надежностью привела к переходу на среднемоторную компоновку, появлению граунд-эффекта, турбодвигателей, углепластиковых шасси и активной подвески.

Сейчас же внедрять что-то новое можно только через лазейки в регламенте. В качестве примера можно вспомнить систему Dual-Axis Steering (DAS, двухосевое рулевое управление) от Mercedes-Benz и гибкие антикрылья Red Bull, которые тут же были объявлены вне закона.

В контексте развития экологически чистой мобильности командам нужно дать больше свободы, уверены в Phantasia. А сам чемпионат должен ответить на один простой вопрос: какая технология окажется в выигрыше, используя одинаковое количество энергии.

Если в двух словах, немцы предлагают следующее: разрешить любые силовые установки (бензин, дизель, электричество и водород), но ограничить количество энергии на гоночный уик-энд эквивалентом 200 килограммов бензина. Размеры болидов и требования безопасности останутся таким же, как в сезоне 2022 года, однако гонки станут намного более зрелищными.

Запас энергии предполагается распределять следующим образом: 50 килограммов на пятничные тренировочные заезды, ещё столько же — на субботнюю квалификацию. Оставшийся центнер пойдет на основную гонку, причем переносить остатки с предыдущего дня нельзя.

Помимо снятия ограничений с силовых установок, нужно смягчить и регламент в отношении аэродинамики, поскольку новые решения будут быстрее обкатываться и внедряться в серийное производство. При этом частным командам за фиксированную плату нужно дать доступ ко всем агрегатам чемпионата, плюс должно быть несколько поставщиков шин, чтобы они тоже конкурировали между собой.