Болиды Формулы-1 предложили сделать водородными и дизельными

Рекламное агентство Phantasia из Гамбурга предложило смягчить регламент чемпионата Формулы-1, чтобы сделать гонки более зрелищными. Немцы считают, что нужно разрешить любые силовые установки — на бензине, дизеле, электричества или водороде, — но ограничить количество энергии на гоночный уик-энд эквивалентом 200 килограммов бензина. Кроме того, необходимо дать свободу командам в вопросах аэродинамики и допустить к соревнованиям нескольких поставщиков шин.
В истории Формулы-1 можно выделить несколько золотых эпох: это эра переднемоторных автомобилей, которая ассоциируется с именем Хуана Мануэля Фанхио; эра британских Garagistas на болидах с двигателями Cosworth DFV; а также турбоэра, показавшая миру, как выглядят гонки 1500-сильных автомобилей. Переход к экологически чистой мобильности может положить начало четвёртой эпохе, и какой она окажется, представило рекламное агентство Phantasia из Гамбурга.
У всех золотых эпох Формулы-1 есть один ключевой компонент: технологическая свобода. Погоня за скорость и надежностью привела к переходу на среднемоторную компоновку, появлению граунд-эффекта, турбодвигателей, углепластиковых шасси и активной подвески.
Сейчас же внедрять что-то новое можно только через лазейки в регламенте. В качестве примера можно вспомнить систему Dual-Axis Steering (DAS, двухосевое рулевое управление) от Mercedes-Benz и гибкие антикрылья Red Bull, которые тут же были объявлены вне закона.
В контексте развития экологически чистой мобильности командам нужно дать больше свободы, уверены в Phantasia. А сам чемпионат должен ответить на один простой вопрос: какая технология окажется в выигрыше, используя одинаковое количество энергии.
Если в двух словах, немцы предлагают следующее: разрешить любые силовые установки (бензин, дизель, электричество и водород), но ограничить количество энергии на гоночный уик-энд эквивалентом 200 килограммов бензина. Размеры болидов и требования безопасности останутся таким же, как в сезоне 2022 года, однако гонки станут намного более зрелищными.
Запас энергии предполагается распределять следующим образом: 50 килограммов на пятничные тренировочные заезды, ещё столько же — на субботнюю квалификацию. Оставшийся центнер пойдет на основную гонку, причем переносить остатки с предыдущего дня нельзя.
Помимо снятия ограничений с силовых установок, нужно смягчить и регламент в отношении аэродинамики, поскольку новые решения будут быстрее обкатываться и внедряться в серийное производство. При этом частным командам за фиксированную плату нужно дать доступ ко всем агрегатам чемпионата, плюс должно быть несколько поставщиков шин, чтобы они тоже конкурировали между собой.
Понятно, что от трассы к трассе будут доминировать либо те, либо другие силовые установки. Но в конечном счёте это приведет к развитию батарейных технологий, причем все ноу-хау будут проходить жесткое стресс-тестирование. Новые решения будут постоянно появляться, терпеть неудачи или добиваться признания.