В "Формуле 1" утвердили новые правила

Заседание Всемирного совета по автоспорту 16 августа было посвящено не только регламенту на силовые установки Формулы 1 с 2026 года, но и борьбе с «дельфинированием» и верхним элементам безопасности машин.

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Пресловутая вертикальная раскачка на высоких скоростях, вызванная граунд-эффектом, привела к спорам между командами и вынудила FIA на ходу корректировать правила. Кроме этого авторы регламента решили ужесточить правила после аварии пилота Alfa Romeo Чжоу Гуаньюя на Гран При Великобритании этого года.

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Начиная с Гран При Бельгии FIA будет измерять параметры «дельфинирования», чтобы они не выходили за безопасные пределы. Также в этом году будут пересмотрены требования к жёсткости планок и салазок вокруг отверстий для измерения толщины днища для ограничения гибкости его центральной части.

С 2023 года края днища будут подняты на 15 мм. Высота диффузора также будет увеличена. При этом были приняты меры, чтобы избежать какого-либо влияния на конструкцию механических компонентов. Повышена будет и жёсткость краёв диффузора. Контролировать вертикальную раскачку будет дополнительный датчик.

В случае с аварией Чжоу на Сильверстоуне основные вопросы возникли к верхней дуге безопасности, которая оторвалась при ударе. Заостренная верхняя часть дуги врезалась в асфальт, что способствовало возникновению высокой горизонтальной силы, которая привела к ее разрыву.

В настоящее время правила позволяют командам омологировать свои дуги с силами, действующими через более низкую точку, чем предполагалось. Это может привести к тому, что силы сопротивления дуги будут ниже, чем изначально предполагалось правилами. Поэтому силу воздействия на дугу во время испытаний было решено увеличить.

Также верхнюю часть дуги решено закруглить, чтобы снизить риск её врезания в асфальт или землю. Изменена минимальная высота точки приложения усилия во время теста на омологацию. При этом будет разработан новый физический омолагационный тест, при котором нагрузка будет толкать дугу вперёд. Планируются и новые испытания, которые необходимо провести расчетным путём.