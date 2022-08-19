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1 час назад

Хэмилтон впереди, Ферстаппен догоняет – зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2022 году

autosport.com.ruиещё 1

Издание The Sun, ссылаясь на собственные источники, опубликовало список зарплат гонщиков Формулы 1 в 2022 году. Понятно, что команды и пилоты никогда не раскрывают точные данные, поэтому цифры приблизительные.

Стало известно, сколько получают гонщики "Формулы 1" в 2022 году
Фото: Getty Images / Red Bull Content PoolGetty Images / Red Bull Content Pool

Несмотря на неудачное начало сезона, больше всех по-прежнему зарабатывает семикратный чемпион мира Ф1 Льюис Хэмилтон, в то время как его напарник Джордж Рассел получает в восемь раз меньше. На втором месте расположился действующий чемпион Макс Ферстаппен, зарабатывающий примерно на 12 млн фунтов меньше Хэмилтона.

Третье место между собой разделили двукратный чемпион мира Ф1 Фернандо Алонсо и молодой гонщик McLaren Ландо Норрис, на этот раз опередивший своего напарника Даниэля Риккардо не только в чемпионате, но и в рейтинге зарплат.

Зарплаты гонщиков в 2022 году:

1 Льюис Хэмилтон Mercedes £ 33 млн

2 Макс Ферстаппен Red Bull Racing £ 20,6 млн

3 Фернандо Алонсо Alpine £ 16,5 млн

4 Ландо Норрис McLaren £ 16,5 млн

5 Себастьян Феттель Aston Martin £ 12,3 млн

6 Даниэль Риккардо McLaren £ 12,3 млн

7 Шарль Леклер Ferrari £ 9,9 млн

8 Валттери Боттас Alfa Romeo £ 8,2 млн

9 Лэнс Стролл Aston Martin £ 8,2 млн

10 Карлос Сайнс Ferrari £ 8,2 млн

11 Серхио Перес Red Bull Racing £ 6,6 млн

12 Кевин Магнуссен Haas £ 4,9 млн

13 Пьер Гасли AlphaTauri £ 4,1 млн

14 Эстебан Окон Alpine £ 4,1 млн

15 Джордж Рассел Mercedes £ 4,1 млн

16 Алекс Албон Williams £ 1,6 млн

17 Николас Латифи Williams £ 825 тыс.

18 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo £ 825 тыс.

19 Мик Шумахер Haas £ 825 тыс.

20 Юки Цунода AlphaTauri £ 619 тыс.

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