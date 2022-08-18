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1 час назад

«Формула-1» больше не будет проводить «Гран-при России»

Елена Прошина

Глава «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что руководство чемпионата больше не будет проводить Гран-при в России. Его слова приводит Bild.

«Формула-1» больше не будет проводить «Гран-при России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доменикали отметил, что «Формуле-1» важны деньги, но они являются не единственным на что опирается руководство чемпионата. По его словам, если бы было иначе, то календарь соревнований выглядел бы сейчас иначе. В качестве примера он привел «Гран-при России».

«Несмотря на финансирование, трасса в Сочи больше не входит в план календаря. Я всегда считал, что никогда не стоит говорить "никогда", но в этом случае я могу обещать наверняка. Мы больше не будем вести с ними переговоров. Гонок в России больше не будет», — подчеркнул Доменикали.

Напомним, что «Формула-1» объявила о расторжении контракта на проведение «Гран-при России» еще 3 марта. В качестве причины данного решения руководство чемпионата назвало ситуацию на Украине.

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