«Формула-1» больше не будет проводить «Гран-при России»

«Несмотря на финансирование, трасса в Сочи больше не входит в план календаря. Я всегда считал, что никогда не стоит говорить "никогда", но в этом случае я могу обещать наверняка. Мы больше не будем вести с ними переговоров. Гонок в России больше не будет», — подчеркнул Доменикали.