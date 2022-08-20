Эксперт объяснил большое отставание Квята от Райкконена на этапе NASCAR в Уоткинс-Глен

Знаменитый американский журналист, специализирующийся на освещении серии NASCAR уже более 30 лет, Боб Покрасс высказался по поводу выступлений россиянина Даниила Квята и финна Кими Райкконена в квалификации этапа NASCAR Cup Series в Уоткинс-Глен. «Даниил Квят выступает за команду, которая гоняется на ограниченном расписании, до нынешнего сезона она работала в дивизионах поменьше и никогда не выступала в NASCAR Cup Series. Не удивительно, что её инфраструктура уступает другим командам. Они настраивают машины на основе интенсивной работы на симуляторе, а у команды Квята нет доступа к этим данным — или совсем небольшой. Они изначально позади — и невозможно компенсировать это отставание за 20 минут тренировки. Пилоты из команды Кими Райкконена выиграли в этом году три гонки, они стабильно среди лидеров. В его команде много опытных сотрудников, а его крю-чиф (аналог ведущего гоночного инженера в гонках сток-каров. — Прим. «Чемпионата») Дэриан Грабб в 2011 году выиграл чемпионат с Тони Стюартом. У Райкконена одна из наиболее подготовленных машин на стартовой решётке. В то же время невозможно предсказать, где Кими финиширует, — на рестартах случается всякое. Тем не менее мне кажется, что Райкконен по ходу гонки будет держаться во второй десятке, а вот Квяту будет тяжело прорваться даже в топ-25. Но если Даниил избежит проблем, на финише вполне может оказаться в районе 20-й позиции», — заявил Покрасс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Коловым.