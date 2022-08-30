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1 час назад

Джовинацци заменит Шумахера в «Хаасе» в следующем сезоне — СМИ

Матч ТВиещё 3

Пилот «Хааса» Мик Шумахер не будет подписывать новый контракт с командой, сообщил британский журналист Адам Купер со ссылкой на собственные источники.

Стало известно, кто заменит Шумахера в «Хаасе»
Фото: ReutersReuters

По информации журналиста, Шумахер не будет представлять и академию «Феррари» в следующем сезоне. Отмечается, что главным претендентом на место немца в команде в следующем сезоне является бывший пилот «Альфа Ромео» Антони Джовинацци. Итальянец в ближайшее время должен принять участие в двух практиках за «Хаас».

Шумахер занимает 15 е место в личном зачете, имея в своем активе 12 очков.

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