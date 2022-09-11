Ферстаппен выиграл Гран-при Италии

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии. Соревнования проходили в воскресенье на автодроме в Монце.