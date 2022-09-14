Российский гонщик сменит гражданство ради «Дакара»

Российский гонщик Константин Жильцов заявил, что решил поменять спортивное гражданство для того, чтобы выступать на ралли «Дакар». Об этом пишет «Матч ТВ».

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Спортсмен отметил, что ему необходимы соревнования для того, чтобы оставаться в хорошей форме, иначе «нужно вообще прекращать все это».

«Карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие то кардинальные решения. Мы постоянно слышим: «Ребята, сейчас все изменится», но пока ничего не поменялось в плане перспектив занятий профессиональным спортом для россиян. Вот и все», - заявил Константин Жильцов.

По его словам, необходимый пакет документов на смену гражданства уже готов.

«На этапе чемпионата России в Ульяновске уже буду выступать как иностранный спортсмен», - заметил он.

Ралли «Дакар» - чемпионата мира, который проводится Международной автомобильной федерацией (FIA). Соревнования пройдут с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии. Уже известно, что для допуска к ним от гонщиков требуют подписать заявление об осуждении российской спецоперации на Украине.