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1 час назад

Российский гонщик сменил гражданство ради «Дакара»

Алиса Селезнёва

Российский гонщик Константин Жильцов заявил, что решил поменять спортивное гражданство для того, чтобы выступать на ралли «Дакар». Об этом пишет «Матч ТВ».

Российский гонщик сменит гражданство ради «Дакара»
Фото: ТАССТАСС

Спортсмен отметил, что ему необходимы соревнования для того, чтобы оставаться в хорошей форме, иначе «нужно вообще прекращать все это».

«Карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие то кардинальные решения. Мы постоянно слышим: «Ребята, сейчас все изменится», но пока ничего не поменялось в плане перспектив занятий профессиональным спортом для россиян. Вот и все», - заявил Константин Жильцов.

По его словам, необходимый пакет документов на смену гражданства уже готов.

«На этапе чемпионата России в Ульяновске уже буду выступать как иностранный спортсмен», - заметил он.

Ралли «Дакар» - чемпионата мира, который проводится Международной автомобильной федерацией (FIA). Соревнования пройдут с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии. Уже известно, что для допуска к ним от гонщиков требуют подписать заявление об осуждении российской спецоперации на Украине.

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После начала спецоперации на Украине руководство Международного олимпийского комитета посоветовало спортивным федерациям отстранить белорусских и российских атлетов от международных соревнований. Также Санкт-Петербурга лишили права проведения финала Лиги Чемпионов текущего сезона, Сочи — этапа «Формулы-1», Новосибирска — молодежного чемпионата мира по хоккею.

Автоспорт,Константин Жильцов,
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