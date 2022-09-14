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1 час назад

В автофедерации отреагировали на скандал с поддержавшим СВО гонщиком Карякиным

Ura.Ru

В Российской автомобильной федерации в курсе ситуации с отечественными гонщиками, которых не допускают на ралли-марафон «Дакар» без письменного отказа от поддержки специальной военной операции РФ на Украине. Представители РАФ оказывают помощь гонщикам, рассказала пресс-секретарь федерации Мария Мельникова.

В автофедерации отреагировали на скандал с поддержавшим СВО гонщиком Карякиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«РАФ следит за ситуацией с российскими гонщиками не только на „Дакаре“, а отслеживает всю ситуацию на международной арене. Федерация оказывает всяческую помощь, но есть определенные моменты, связанные с принятыми еще в марте решениями», — рассказала Мельникова «Матч ТВ», комментируя ситуацию с уральским гонщиком Сергеем Карякиным.

Он отказался подписывать бумаги от организаторов ралли-марафона «Дакар».

Сейчас у спортсменов есть два варианта, чтобы участвовать в международных соревнованиях: подписать бумагу с отказом поддерживать спецоперацию или получить открепление от РАФ и выступать под флагом другого государства.

«В России есть люди с двумя паспортами, и они в праве воспользоваться вторым паспортом для продолжения выступлений. Для них это средство существования», — добавила Мельникова.

«Дакар-2023» пройдет с 31 декабря по 15 января 2023 года. Уроженец Екатеринбурга Карякин на протяжении нескольких лет участвует в заездах. В 2017 году он одержал победу в зачете квадроциклов, а в 2020-м завоевал «серебро» в классе Т3. Осенью 2021-го Карякин был избран депутатом заксобрания Свердловской области от «Единой России».

Автоспорт,Мария Мельникова,Сергей Карякин,Единая Россия,
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