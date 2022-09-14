В автофедерации отреагировали на скандал с поддержавшим СВО гонщиком Карякиным

В Российской автомобильной федерации в курсе ситуации с отечественными гонщиками, которых не допускают на ралли-марафон «Дакар» без письменного отказа от поддержки специальной военной операции РФ на Украине. Представители РАФ оказывают помощь гонщикам, рассказала пресс-секретарь федерации Мария Мельникова.

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«РАФ следит за ситуацией с российскими гонщиками не только на „Дакаре“, а отслеживает всю ситуацию на международной арене. Федерация оказывает всяческую помощь, но есть определенные моменты, связанные с принятыми еще в марте решениями», — рассказала Мельникова «Матч ТВ», комментируя ситуацию с уральским гонщиком Сергеем Карякиным.

Он отказался подписывать бумаги от организаторов ралли-марафона «Дакар».

Сейчас у спортсменов есть два варианта, чтобы участвовать в международных соревнованиях: подписать бумагу с отказом поддерживать спецоперацию или получить открепление от РАФ и выступать под флагом другого государства.

«В России есть люди с двумя паспортами, и они в праве воспользоваться вторым паспортом для продолжения выступлений. Для них это средство существования», — добавила Мельникова.