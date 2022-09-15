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2 часа назад

В Монце расследуют инциденты с фанатами

autosport.com.ru

Администрация Национального автодрома Монца проведёт расследования в связи с поведением фанатов на Гран При Италии и неудобствами, которые возникли из-за проблем с организацией мероприятия.

В Монце расследуют инциденты с фанатами
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Неприятные ситуации, связанные с непристойным поведением фанатов некоторых пилотов, возникают по ходу этого сезона не впервые. Самым запоминающимся эпизодом стал Гран При Австрии, на котором поклонники Ферстаппена позволили себе агрессивные выпады в адрес поклонников и, в особенности, поклонниц Льюиса Хэмилтона.

В Монце наиболее явным проявлением неуважения стало освистывание Ферстаппена после финиша. В социальных сетях также распространились кадры, на которых одни болельщики кричали на других и требовали убрать фирменную атрибутику гонщика или команды, которую они сами не поддерживали. Также поступали сообщения о плохом управлении мероприятием. В частности, посетителям автодрома приходилось часами стоять в очередях, чтобы заплатить жетонами за еду и напитки, а не покупать их прямо в киосках.

В ответ на претензии администрация Монцы выступила с заявлением, рассказав, какие действия она намерена предпринять против виновных болельщиков.

«Национальный автодром Монца выражает сожаление по поводу дискомфорта тех, кто среди многочисленных болельщиков, собравшихся на Гран При Италии, столкнулся с определёнными неудобствами. Комфорт болельщиков является приоритетом, поэтому была инициирована тщательная проверка для установления и расследования причин любых критических ситуаций и принятия последующих мер, чтобы это не повторилось в будущем», – говорится в тексте.

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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