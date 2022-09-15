В Монце расследуют инциденты с фанатами

Неприятные ситуации, связанные с непристойным поведением фанатов некоторых пилотов, возникают по ходу этого сезона не впервые. Самым запоминающимся эпизодом стал Гран При Австрии, на котором поклонники Ферстаппена позволили себе агрессивные выпады в адрес поклонников и, в особенности, поклонниц Льюиса Хэмилтона .

В Монце наиболее явным проявлением неуважения стало освистывание Ферстаппена после финиша. В социальных сетях также распространились кадры, на которых одни болельщики кричали на других и требовали убрать фирменную атрибутику гонщика или команды, которую они сами не поддерживали. Также поступали сообщения о плохом управлении мероприятием. В частности, посетителям автодрома приходилось часами стоять в очередях, чтобы заплатить жетонами за еду и напитки, а не покупать их прямо в киосках.