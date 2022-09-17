Гонщик Карякин рассказал об отношении зарубежных коллег к россиянам

"Все гонщики, с которыми общаюсь, стиль общения не поменяли, очень расстраиваются, что так происходит. Точно так же и простые люди. Понимают, что тут нет нашей вины, и адекватно к нам относятся. Есть те, кто поддаются давлению со стороны СМИ, но в целом отношение позитивное. С белорусами в очень хороших отношениях, "МАЗ-СПОРТавто" всегда навязывает конкуренцию", ― приводит слова Карякина РИА "Новости".