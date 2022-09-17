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2 часа назад

Гонщик Карякин рассказал об отношении зарубежных коллег к россиянам

Газета.Ruиещё 2

Чемпион "Дакара"-2017 в зачете квадроциклов россиянин Сергей Карякин оценил отношение зарубежных гонщиков к россиянам как "в целом позитивное".

Гонщик Карякин рассказал об отношении зарубежных коллег к россиянам
Фото: tn.com.artn.com.ar

"Все гонщики, с которыми общаюсь, стиль общения не поменяли, очень расстраиваются, что так происходит. Точно так же и простые люди. Понимают, что тут нет нашей вины, и адекватно к нам относятся. Есть те, кто поддаются давлению со стороны СМИ, но в целом отношение позитивное. С белорусами в очень хороших отношениях, "МАЗ-СПОРТавто" всегда навязывает конкуренцию", ― приводит слова Карякина РИА "Новости".

Напомним, что российских гонщиков попросили подписать документ, осуждающий спецоперацию на Украине ради выступления в ралли-рейде "Дакар". Он пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии. Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Ранее бывший гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин заявил, что не намерен отказываться от страны ради спорта.

Автоспорт,Никита Мазепин,Сергей Карякин,
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