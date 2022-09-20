Мазепин рассказал, что чувствует пилот во время аварии в Формуле-1

Есть момент, когда ты держишь машину под контролем, а потом понимаешь, что всё, она уже летит куда-то. И вот в эти 3-4 секунды перед тем как ты ударяешься об стену, ты начинаешь сжиматься, потом удар и затем появляется боль», — сказал Мазепин в подкасте «Утреннее шоу. Поехали».