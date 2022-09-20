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1 час назад

Мазепин рассказал, что чувствует пилот во время аварии в Формуле-1

Российский гонщик Никита Мазепин рассказал о том, какие ощущения переживает пилот во время аварии в гонке.

Мазепин рассказал, что чувствует пилот во время аварии в Формуле-1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В Формуле-1 самое плохое это не сама авария, а то, насколько это больно. То есть болиды хоть и безопасны, но вот тот первый удар, который ты получаешь во время столкновения… От ремней остаются большие синяки, а это прям больно.

Есть момент, когда ты держишь машину под контролем, а потом понимаешь, что всё, она уже летит куда-то. И вот в эти 3-4 секунды перед тем как ты ударяешься об стену, ты начинаешь сжиматься, потом удар и затем появляется боль», — сказал Мазепин в подкасте «Утреннее шоу. Поехали».

Ранее Мазепин рассказал о том, что является поклонником бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Автоспорт,Никита Мазепин,Хабиб Нурмагомедов,
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