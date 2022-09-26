Жан Тодт прокомментировал слухи о возвращении Ferrari

Бывший президент Ferrari Жан Тодт прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в Ferrari.

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Француз возглавлял итальянскую команду с 1993-й по 2007-й. Именно под его руководством Ferrari выиграла шесть подряд Кубков конструкторов и пять титулов в личном зачете с Михаэлем Шумахером.

«Часто новости не соответствуют действительности. Однажды я завтракал в Турине с Андреа Аньелли, и те, кто увидели меня, думали, что я буду работать в футбольном клубе «Ювентус».