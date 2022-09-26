Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
47 минут назад

Жан Тодт прокомментировал слухи о возвращении Ferrari

autosport.com.ru

Бывший президент Ferrari Жан Тодт прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в Ferrari.

Жан Тодт прокомментировал слухи о возвращении Ferrari
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Француз возглавлял итальянскую команду с 1993-й по 2007-й. Именно под его руководством Ferrari выиграла шесть подряд Кубков конструкторов и пять титулов в личном зачете с Михаэлем Шумахером.

«Часто новости не соответствуют действительности. Однажды я завтракал в Турине с Андреа Аньелли, и те, кто увидели меня, думали, что я буду работать в футбольном клубе «Ювентус».

Очевидно, что, когда я был президентом FIA, я часто встречался с Джоном Элканном, и мы говорили про цели и задачи Ferrari. Но есть разница между разговорами и совместной работой», – цитирует Тодта издание GrandPX.

Автоспорт,Андреа Аньелли,Жан Тодт,Джон Элканн,Михаэль Шумахер,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители