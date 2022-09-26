Жан Тодт прокомментировал слухи о возвращении Ferrari

Француз возглавлял итальянскую команду с 1993-й по 2007-й. Именно под его руководством Ferrari выиграла шесть подряд Кубков конструкторов и пять титулов в личном зачете с Михаэлем Шумахером.
«Часто новости не соответствуют действительности. Однажды я завтракал в Турине с Андреа Аньелли, и те, кто увидели меня, думали, что я буду работать в футбольном клубе «Ювентус».
Очевидно, что, когда я был президентом FIA, я часто встречался с Джоном Элканном, и мы говорили про цели и задачи Ferrari. Но есть разница между разговорами и совместной работой», – цитирует Тодта издание GrandPX.