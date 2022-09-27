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2 часа назад

Ральф Шумахер отреагировал на критику Мика от Штайнера

Чемпионат.comиещё 3

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о критике, которой периодически подвергался его племянник, гонщик «Хааса» Мик со стороны руководителя Гюнтера Штайнера на протяжении сезона.

Ральф Шумахер отреагировал на критику племянника
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Как мне кажется, у Гюнтера просто очень своеобразный способ смотреть на те или иные вещи, и иногда это может быть не совсем мотивирующим», — приводит слова Ральфа Formel1.de.

Мик сейчас занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея на счету 12 очков.

Не так давно Штайнер высказался о перспективах Мика остаться в команде, отметив, что ему не хватает стабильности, и признался, что ему хотелось бы, чтобы он чаще показывал хорошие результаты.

Автоспорт,Гюнтер Штайнер,
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