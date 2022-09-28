Mercedes заключила новый многолетний контракт со своим титульным спонсором

Команда Mercedes подписала новый долгосрочный контракт со своим титульным спонсором – производителем топлива Petronas.

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Малайзийская компания поддерживала Mercedes на протяжении всей эры турбогибридов, первоначально объединив усилия с командой из Брэкли ещё в 2010 году. За это время вместе они выиграли в общей сложности 15 чемпионатов среди пилотов и конструкторов.

Текущая сделка действовала до конца 2025 года, однако Mercedes и Petronas решили заручиться поддержкой друг друга гораздо раньше, поскольку Формула 1 продолжает готовиться к вступлению в силу новых правил разработки двигателей в 2026 году и переходу на полностью экологически чистое топливо.

Руководитель Mercedes Тото Вольф объявил о новом соглашении во время визита в штаб-квартиру Petronas в Куала-Лумпуре: «Сегодня мы делаем что-то необычное – объявляем о партнерстве, которое начнется через четыре года. Это посылает важный сигнал: наша команда и Petronas больше не просто партнеры, мы семья, и мы будем одной командой еще много лет».