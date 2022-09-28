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25 минут назад

«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре»

Чемпионат.comиещё 5

Пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер» выпустила заявление по поводу требования для российских спортсменов, жалеющих принять участие в ралли «Дакар», подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская спецоперация на Украине.

«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре»
Фото: КАМАЗ-МастерКАМАЗ-Мастер

«По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден — мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», — говорится в заявлении российской команды.

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