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1 час назад

«Мы заодно с президентом России, на провокации ФИА не пойдем». Руководитель «КАМАЗ-мастер» об отказе от «Дакара»

Sports.ru

Владимир Чагин высказался об отказе «КАМАЗ-мастер» от участия в ралли-рейде «Дакар»-2023.

Руководитель «КАМАЗ-мастер» объяснил отказ от «Дакара»
Фото: sports.rusports.ru

Отказ вызван нежеланием подписывать документ от Международной автомобильной федерации (ФИА). Чагин подтвердил, что в документе осуждается политика России и спецоперация на Украине.

«Нет-нет, там все написано прямо, в лоб: «Мы осуждаем». Мы подробно изучали перевод этого документа на русский язык. Помимо прочего, неприемлем и пункт, допускающий односторонний отказ в старте со стороны организаторов», – заявил руководитель «КАМАЗ-мастер».

Экс-гонщик также предположил, что изменение ситуации возможно после наступления мира.

«Да, нам всем нужно вернуться к прежней мирной жизни. Тогда и спорт будет таким, каким мы его знали прежде, а не сегодняшним – смешанным с политикой, конфликтами и так далее. Мы всегда исходили из того, что спорт является силой, объединяющей людей разных нац

А сейчас вот та же бумага от ФИА – это попытка расколоть спортивное сообщество нашей страны. Такого мы делать не позволим. Мы заодно с руководством нашей страны, нашим президентом. Ни на какие подобные провокации не пойдем», – добавил Чагин.

Автоспорт,Владимир Чагин,
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