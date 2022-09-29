Руководитель «КАМАЗ-мастер» объяснил отказ от «Дакара»

«Да, нам всем нужно вернуться к прежней мирной жизни. Тогда и спорт будет таким, каким мы его знали прежде, а не сегодняшним – смешанным с политикой, конфликтами и так далее. Мы всегда исходили из того, что спорт является силой, объединяющей людей разных нац