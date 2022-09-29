Руководитель «КАМАЗ-мастер» объяснил отказ от «Дакара»

Владимир Чагин высказался об отказе «КАМАЗ-мастер» от участия в ралли-рейде «Дакар»-2023.
Отказ вызван нежеланием подписывать документ от Международной автомобильной федерации (ФИА). Чагин подтвердил, что в документе осуждается политика России и спецоперация на Украине.
«Нет-нет, там все написано прямо, в лоб: «Мы осуждаем». Мы подробно изучали перевод этого документа на русский язык. Помимо прочего, неприемлем и пункт, допускающий односторонний отказ в старте со стороны организаторов», – заявил руководитель «КАМАЗ-мастер».
Экс-гонщик также предположил, что изменение ситуации возможно после наступления мира.
«Да, нам всем нужно вернуться к прежней мирной жизни. Тогда и спорт будет таким, каким мы его знали прежде, а не сегодняшним – смешанным с политикой, конфликтами и так далее. Мы всегда исходили из того, что спорт является силой, объединяющей людей разных нац
А сейчас вот та же бумага от ФИА – это попытка расколоть спортивное сообщество нашей страны. Такого мы делать не позволим. Мы заодно с руководством нашей страны, нашим президентом. Ни на какие подобные провокации не пойдем», – добавил Чагин.