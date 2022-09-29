Машины Формулы 1 превратятся в «улиток» к 2026 году

У силовых установок, которые будут создаваться к 2026 году по принятому недавно регламенту, серьёзно повысится роль кинетического мотор-генератора, чья отдача вырастет с нынешних 163 до 475 л.с. Однако специалисты сомневаются, что совокупная мощность силовых установок позволит автомобилям стать быстрее.