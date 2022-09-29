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1 час назад

AMuS: Машины Формулы 1 будут «улитками» в 2026 году

autosport.com.ru

Источник немецкого журнала Auto Motor und Sport сообщил, что автомобили 2026 года окажутся медленнее нынешних.

Машины Формулы 1 превратятся в «улиток» к 2026 году
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

У силовых установок, которые будут создаваться к 2026 году по принятому недавно регламенту, серьёзно повысится роль кинетического мотор-генератора, чья отдача вырастет с нынешних 163 до 475 л.с. Однако специалисты сомневаются, что совокупная мощность силовых установок позволит автомобилям стать быстрее.

«Новые машины будут «улитками», как и первые с гибридными силовыми установками в 2014 году. Для рекуперации энергии пилотам придётся сбрасывать газ на полпути на прямых», – говорит источник Auto Motor und Sport.

Что как минимум первое время автомобили Формулы 1 следующего поколения будут медленнее нынешних, косвенно подтвердил и технический директор Формулы 1 Пэт Симмондс.

«Мы не ожидаем никаких потерь в квалификациях. Но в гонках время прохождения круга, конечно, сначала немного увеличится», – сказал он.

Автоспорт,
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