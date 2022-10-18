Audi рассказала, когда собирается выиграть гонку в Формуле 1

Глава проекта Audi в Формуле 1 Адам Бейкер на пресс-конференции в Мадриде рассказал, когда немецкий производитель рассчитывает одержать первую победу.
«Четыре кольца» дебютируют в чемпионате мира в 2026 году. Пока официально это не объявлено, но ожидается, что заводская команда будет построена на базе Sauber.
«Мы понимаем, что задача непростая, но твердо намерены показать, что умеем побеждать, – цитирует Бейкера немецкий Motorsport-Total. – Дебютный сезон в 2026-м будет очень важным для нас. Хочется с самого начала включиться в сражение за победы, но надо оставаться реалистами. Поэтому наша цель – выигрывать с тре
Регламент в Формуле 1 изменился, теперь есть ограничение бюджетов. Сейчас ситуация другая, и у топ-команд нет такого большого преимущества, как раньше. Так что в этих условиях наш трёхлетний вполне реалистичен.
Мы уже приступили к разработке силовой установки. Первые тесты планируем провести в 2025-м, а уже в 2026-м дебютируем в гонках».