Мотогонщик скончался после аварии на ралли-марафоне в Африке

Португальский мотогонщик Арминду Невеш скончался после аварии на ралли-марафоне Africa Eco Race. Об этом сообщает Marca со ссылкой на представителей турнира.

Фото: РИА Новости РИА Новости

52-летний гонщик разбился 19 октября, проходя маршрут второго этапа гонки между городами Бусаид и Тагунит в Марокко. Авария случилась за три километра до конца дистанции. На место трагедии на вертолетах прибыли медики, однако им не удалось спасти пилота.

Сообщается, что Невеш впервые принимал участие в Africa Eco Race. По словам организаторов, это первая авария с летальным исходом за всю историю марафона. Турнир завершится 30 октября.