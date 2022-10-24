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1 час назад

Брэд Питт посетил гонки "Формулы-1" в США

Газета.Ru

Актер Брэд Питт появился на Гран-при США в преддверии съемок фильма, посвященном «Формуле-1». Об этом пишет Page Six.

Брэд Питт посетил гонки "Формулы-1" в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Питт был замечен в компании генерального директора «Формулы-1» Стефано Доменикали, нескольких менеджеров спортивных команд и председателя совета директоров гоночной трассы COTA Бобби Эпштейна. Сообщается, что они обсуждали съемки предстоящего фильма, в котором актер сыграет возрастного гонщика. Съемки будут проходить в 2023 году во время гоночных уик-эндов.

Продюсером фильма станет Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря»). А сопродюсировать и консультировать создателей на съемках будет пилот «Мерседеса» и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Во время соревнований Питт также встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком, музыкантом Фареллом Уильямсом и автогонщиком Тото Вольффом.

Гонки также посетили певец Эд Ширан, участники группы Green Day, певица Мэдисон Бир, актриса Хлоя Грейс Моретц и другие звезды.

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