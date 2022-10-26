Выбесил фанатов: скандал вокруг Брэда Питта на Гран-при США

Голливудский актёр решил сняться в фильме о Формуле-1 — но понятия не имеет, как вести себя на стартовой решётке!

Фото: MARK THOMPSON/GETTY IMAGES MARK THOMPSON/GETTY IMAGES

Одним из VIP-гостей на Гран-при США Формулы-1 в минувший уикенд стал знаменитый голливудский актёр Брэд Питт. На «Трассу Америк» он приехал вместе с коллегами по кинобизнесу, чтобы договориться о съёмках фильма о гонках. Всё шло хорошо, пока на стартовой решётке прямо перед началом заезда интервью у Питта не попытался взять Мартин Брандл. Актёр сбежал от него быстрее пули. У болельщиков поведение звезды, рассчитывающей содрать на картине о Формуле-1 большой куш, вызвало ярость.

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Корреспондент пресс-службы Формулы-1 Уилл Бакстон попытался защитить актёра, но сделал только хуже, и теперь в паддоке ждут, что Мартин Брандл устроит с коллегой «бойцовский клуб».

Бесславные звёзды, или Однажды в… Остине

На этапы Формулы-1 традиционно приезжает много звёзд спорта и шоу-бизнеса, напрямую с гонками не связанных, а на этапах в США десант селебрити увеличивается ещё раза в два-три. Два мира дополняют друг друга: Гран-при приобретает атмосферу праздника, а звёзды — инфоповод на фоне самых крутых тачек в мире. В этот раз главной звездой в паддоке был Брэд Питт. Вместе с Джерри Брукхаймером и Джозефом Косински он приехал договариваться с командами и промоутерами о съёмках фильма о Формуле-1, и всё шло хорошо — актёр улыбался фотографам, позировал с пилотами и представителями команд, побывал в гостях у «Мерседеса», «Астон Мартин» и «Ред Булл».

А в воскресенье Питта пригласили на стартовую решётку — святая святых любой гонки. Последние минуты перед стартом — это время традиционной прогулки по решётке в исполнении Мартина Брандла — экс-пилота Формулы-1 и постоянного комментатора Sky Sports. По пути Брандл общается с пилотами, инженерами и гостями. И в Остине Мартин наткнулся на Брэда Питта. Обычно звёзды не отказывают Брандлу и произносят в прямом эфире хотя бы пару слов на камеру, передают привет болельщикам. Но Брэд Питт оказался не в настроении и сразу отмахнулся от Брандла: «Нет-нет, не сейчас». Брандл попытался завязать разговор, спросил о фильме, но в ответ получил лишь «это секрет», небрежно брошенное через плечо.

Фанатов такое отношение к одному из самых авторитетных людей в паддоке шокировало.

«Брэд Питт делает фильм о Формуле-1 и не знает, кто такой Мартин Брандл», — отметил в социальных сетях британский журналист Омид Скоби.

«Его пиарщик потом скажет, что просто память на лица плохая», — ответил ему kotetiangal.

«К тебе обращается легенда Формулы-1, прояви уважение!» — пишет пользователь CeeCeeBones.

«Не хочешь, чтобы у тебя брали интервью, свали со стартовой решётки», — добавляет пользователь itsjordangh.

«Если они ничего не дают спорту, то что вообще делают на стартовой решётке?» — спрашивает DanTheManF1.

«Сделайте интервью с Мартином обязательным для всех гостей на стартовой решётке, — предлагает aine_logan. — Эд Ширан впервые был на Формуле-1 и выглядел намного восторженнее».

Загадочная история от Уилла Бакстона

Вскоре в обсуждение включился сотрудник пресс-службы Формулы-1 Уилл Бакстон, который заявил, что журналистам выдают списки знаменитостей, к которым можно подходить с запросом на интервью, и Брэда Питта в этом списке не было. Однако Мартин Брандл заявил, что ничего подобного нет: «Это неправда. Не выдумывай, Уилл». Позже подключились и другие журналисты, заявившие, что впервые слышат о таких списках. Тут уже в социальных сетях стали смеяться над Бакстоном — вероятно, он оказался единственным, кому выдавали список людей, с которыми ему разрешено разговаривать. Впрочем, и помимо Бакстона были те, кто не нашёл ничего предосудительного в поведении актёра, мол, он не обязан общаться со всеми желающими и вообще шёл по своим делам. Но какие дела могут быть у Брэда Питта на стартовой решётке за десять минут до начала гонки? Он механик какой-нибудь из команд? Или ваш автор пропустил собрание, на котором его сделали пилотом Ф-1? Может, ему хотя бы на кнопку поручили нажать во время старта?