Алонсо и Alpine заступились за Сильвию Беллот

Единственная женщина-стюард Формулы 1, испанка Сильвия Беллот, подверглась травле в социальных сетях, когда в Остине оштрафовали Фернандо Алонсо – там она была в числе стюардов.
Узнав об этом, Алонсо и его команда заступились за Сильвию, заявив, что такое отношение неприемлемо.
Фернандо Алонсо:
«Я решительно осуждаю враждебные высказывания в интернете по отношению к стюарду FIA Сильвии Беллот.
Такая ненависть неприемлема ни в спорте, ни в обществе. Особенно прискорбно, что эти комментарии направлены против одной из женщин-волонтеров и официальных лиц нашего спорта.
Я буду продолжать поддерживать FIA и Формулу 1 в борьбе против подобных нарушений и преследований и призываю всех остальных поступить так же».
«Мы были разочарованы, узнав о неприемлемых высказываниях в адрес стюарда FIA Сильвии Беллот. В нашем спорте нет места любым формам оскорблений, мы осуждаем такое поведение», - написала команда Alpine в социальных сетях.