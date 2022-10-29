Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
57 минут назад

Алонсо и Alpine заступились за Сильвию Беллот

F1News.ruиещё 1

Единственная женщина-стюард Формулы 1, испанка Сильвия Беллот, подверглась травле в социальных сетях, когда в Остине оштрафовали Фернандо Алонсо – там она была в числе стюардов.

Алонсо и Alpine заступились за Сильвию Беллот
Фото: F1News.ruF1News.ru

Узнав об этом, Алонсо и его команда заступились за Сильвию, заявив, что такое отношение неприемлемо.

Фернандо Алонсо:

«Я решительно осуждаю враждебные высказывания в интернете по отношению к стюарду FIA Сильвии Беллот.

Такая ненависть неприемлема ни в спорте, ни в обществе. Особенно прискорбно, что эти комментарии направлены против одной из женщин-волонтеров и официальных лиц нашего спорта.

Я буду продолжать поддерживать FIA и Формулу 1 в борьбе против подобных нарушений и преследований и призываю всех остальных поступить так же».

«Мы были разочарованы, узнав о неприемлемых высказываниях в адрес стюарда FIA Сильвии Беллот. В нашем спорте нет места любым формам оскорблений, мы осуждаем такое поведение», - написала команда Alpine в социальных сетях.

Автоспорт,Сильвия Беллот,Фернандо Алонсо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители