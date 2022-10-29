Алонсо и Alpine заступились за Сильвию Беллот

«Я решительно осуждаю враждебные высказывания в интернете по отношению к стюарду FIA Сильвии Беллот.



Такая ненависть неприемлема ни в спорте, ни в обществе. Особенно прискорбно, что эти комментарии направлены против одной из женщин-волонтеров и официальных лиц нашего спорта.



Я буду продолжать поддерживать FIA и Формулу 1 в борьбе против подобных нарушений и преследований и призываю всех остальных поступить так же».