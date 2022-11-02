В «Ф-1» уверены в проведении Гран-при Бразилии

В «Формуле-1» уверены, что Гран-при Бразилии пройдет по расписанию и протесты, которые проходят в стране, никак не повлияют на проведение мероприятия.

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В ответ на запрос журналистов представители «Формулы-1» заявили, что информация о возможных проблемах с проведением Гран-при Бразилии не соответствует действительности.

«Формула-1» и ФИА будут следовать стандартным протоколам безопасности и находятся на постоянной связи с промоутерами и местными властями.

Также сообщается, что ситуация с протестами в Бразилии начала стабилизироваться после того, как действующий президент Жаир Болсонару признал поражение на выборах.