Джордж Рассел выиграл спринт Гран При Бразилии, Магнуссен – восьмой

Поз. Пилот Команда Отст. Круги 1. Джордж Рассел Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 24 2. Карлос Сайнс-мл. Scuderia Ferrari +3,995 24 3. Льюис Хэмилтон Mercedes-AMG Petronas Formula One Team +4,492 24 4. Макс Ферстаппен Oracle Red Bull Racing +10,494 24 5. Серхио Перес Oracle Red Bull Racing +11,855 24 6. Шарль Леклер Scuderia Ferrari +13,133 24 7. Ландо Норрис McLaren F1 Team +25,624 24 8. Кевин Магнуссен Haas F1 Team +28,768 24 9. Себастьян Феттель Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team +30,218 24 10. Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri +34,170 24 11. Даниэль Риккардо McLaren F1 Team +39,395 24 12. Мик Шумахер Haas F1 Team +41,159 24 13. Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo F1 Team ORLEN +41,763 24 14. Валттери Боттас Alfa Romeo F1 Team ORLEN +42,338 24 15. Фернандо Алонсо BWT Alpine F1 Team +48,985 24 16. Юки Цунода Scuderia AlphaTauri +50,306 24 17. Лэнс Стролл Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team +50,700 24 18. Эстебан Окон BWT Alpine F1 Team +51,756 24 19. Николас Латифи Williams Racing +1.16,850 24 Не классифицированы: Алекс Албон Williams Racing 12