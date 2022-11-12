Джордж Рассел выиграл спринт Гран При Бразилии, Магнуссен – восьмой

Пилот Mercedes Джордж Рассел выиграл спринт Гран При Бразилии. На втором месте расположился Карлос Сайнс, а замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон.

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Впервые в карьере начинавший заезд с поула Кевин Магнуссен уверенно выиграл старт в борьбе с Максом Ферстаппеном. Голландец плохо стартовал, но сумел удержать второе место, оказавшись под атаками Джорджа Рассела. В конце первой десятки Хэмилтон уверенно отбился от Переса и к концу третьего круга оставил позади обоих пилотов Alpine. К тому времени Магнуссена обогнал Ферстаппен, а следом за ним Рассел и Сайнс.

К пятому кругу на хвосте датчанина оказался отыгравший ещё одну позицию Хэмилтон, который тоже быстро расправился с пилотом Haas и вышел на четвёртую строчку. А вот Перес и Леклер, начинавшие гонку с конца топ-10 застряли на седьмой и восьмой строчке, но мексиканец к десятому кругу замыкал пятёрку, а пилот Ferrari продолжал преследовать Норриса в борьбе за седьмое место. Рассел попробовал атаковать Ферстаппена на более жёстких шинах, а Хэмилтон тем временем приближался к Сайнсу, отыгрывая по полсекунды на круге.

На 15-м круге Рассел опередил Ферстаппена и вышел на первое место, а спустя три круга голландца обогнали Сайнс и Хэмилтон. К концу заезда между испанцем и британцем оставалось полсекунды, но семикратному чемпиону мира не хватило времени для атаки.

Результаты спринта: