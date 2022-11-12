Джордж Рассел выиграл спринт Гран При Бразилии, Магнуссен – восьмой

Пилот Mercedes Джордж Рассел выиграл спринт Гран При Бразилии. На втором месте расположился Карлос Сайнс, а замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон.
Впервые в карьере начинавший заезд с поула Кевин Магнуссен уверенно выиграл старт в борьбе с Максом Ферстаппеном. Голландец плохо стартовал, но сумел удержать второе место, оказавшись под атаками Джорджа Рассела. В конце первой десятки Хэмилтон уверенно отбился от Переса и к концу третьего круга оставил позади обоих пилотов Alpine. К тому времени Магнуссена обогнал Ферстаппен, а следом за ним Рассел и Сайнс.
К пятому кругу на хвосте датчанина оказался отыгравший ещё одну позицию Хэмилтон, который тоже быстро расправился с пилотом Haas и вышел на четвёртую строчку. А вот Перес и Леклер, начинавшие гонку с конца топ-10 застряли на седьмой и восьмой строчке, но мексиканец к десятому кругу замыкал пятёрку, а пилот Ferrari продолжал преследовать Норриса в борьбе за седьмое место. Рассел попробовал атаковать Ферстаппена на более жёстких шинах, а Хэмилтон тем временем приближался к Сайнсу, отыгрывая по полсекунды на круге.
На 15-м круге Рассел опередил Ферстаппена и вышел на первое место, а спустя три круга голландца обогнали Сайнс и Хэмилтон. К концу заезда между испанцем и британцем оставалось полсекунды, но семикратному чемпиону мира не хватило времени для атаки.
Результаты спринта:
Поз. Пилот Команда Отст. Круги 1. Джордж Рассел Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 24 2. Карлос Сайнс-мл. Scuderia Ferrari +3,995 24 3. Льюис Хэмилтон Mercedes-AMG Petronas Formula One Team +4,492 24 4. Макс Ферстаппен Oracle Red Bull Racing +10,494 24 5. Серхио Перес Oracle Red Bull Racing +11,855 24 6. Шарль Леклер Scuderia Ferrari +13,133 24 7. Ландо Норрис McLaren F1 Team +25,624 24 8. Кевин Магнуссен Haas F1 Team +28,768 24 9. Себастьян Феттель Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team +30,218 24 10. Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri +34,170 24 11. Даниэль Риккардо McLaren F1 Team +39,395 24 12. Мик Шумахер Haas F1 Team +41,159 24 13. Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo F1 Team ORLEN +41,763 24 14. Валттери Боттас Alfa Romeo F1 Team ORLEN +42,338 24 15. Фернандо Алонсо BWT Alpine F1 Team +48,985 24 16. Юки Цунода Scuderia AlphaTauri +50,306 24 17. Лэнс Стролл Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team +50,700 24 18. Эстебан Окон BWT Alpine F1 Team +51,756 24 19. Николас Латифи Williams Racing +1.16,850 24 Не классифицированы: Алекс Албон Williams Racing 12