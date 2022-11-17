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48 минут назад

Команда "Формулы-1" "Хаас" не продлила контракт с Миком Шумахером

ТАССиещё 8

Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер завершит выступление за команду "Хаас" по окончании сезона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Хааса".

«Хаас» прекратил сотрудничество с Шумахером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Его место в сезоне 2023 года займет немец Нико Хюлькенберг. Вторым пилотом команды является датчанин Кевин Магнуссен.

"Я хотел бы поблагодарить Мика Шумахера за его вклад в команду, - заявил руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер. - Вся команда желает Мику всего наилучшего в его дальнейшей карьере".

Мику Шумахеру 23 года, в составе "Хааса" пилот выступал с декабря 2020 года. Он является чемпионом "Формулы-2" и европейской "Формулы-3". В 2021 году партнером Шумахера по команде был россиянин Никита Мазепин, в 2022-м - датчанин Кевин Магнуссен. В "Формуле-1"

Шумахер провел 42 гонки, в которых дважды финишировал в очковой зоне.

Хюлькенбергу 35 лет, в "Формуле-1" он дебютировал в 2010 году за команду "Уильямс", после выступал за "Форс Индию", "Заубер" и "Рено". Последний полноценный сезон он провел в 2019 году. В 2020 и 2022 годах он на пару гонок подменял одного из основных пилотов в командах "Рейсинг пойнт" и "Астон Мартин". Всего на его счету в "Формуле-1" 181 гонка, лучшим финишем немца является четвертое место.

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